I dag kan de blive mestre

Bayern München har været overlegen i denne sæson i Bundesligaen, og lørdag kan den tyske storklub gøre arbejdet færdigt i fjerdesidste spillerunde.

Efter 22 sejre, 5 uafgjorte og 3 nederlag ligger den sydtyske klub i toppen af tabellen, og med en sejr over Mainz kan klubben ikke længere hentes af RB Leipzig på andenpladsen.

Kommer mesterskabet i hus, vil det være Bayerns niende tyske mesterskab i træk og det 31. i klubbens historie.

Samtidig vil det være et fint punktum for Bayern-træner Hansi Flick. Han sagde tidligere på måneden, at han vil ud af sin kontrakt med klubben efter sæsonen.

Træneren har fuldt fokus på at vinde titlen allerede lørdag.

- Vi skal vinde titlen så hurtigt som muligt. Det er vores førsteprioritet, sagde han på et pressemøde fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig har han respekt for Mainz, der er inde i en god stime.

- Vi håber, at vi kan få titlen i Mainz, men de har ikke tabt i de seneste seks kampe. De vandt i Bremen (onsdag, red.), og de er næsten sikre (på ikke at rykke ned, red.) med 31 point.

- Så måske vil de spille mere frit, sagde Flick.

Foruden titlen er Bayerns helt store profil Robert Lewandowski også på jagt efter en rekord i denne sæson.

Angriberen har indtil videre scoret 35 mål i sæsonen, og med fire kampe tilbage håber han at nå Gerd Müllers bundesligarekord på 40 mål i 1971/72-sæsonen.

Lewandowski har siddet ude med en skade den seneste tid, men lørdag er han igen klar til kamp.

- Han har været ude med en skade i fire uger, men han er i god fysisk form, og det har han vist til træning. Han er tilbage på holdet, siger Flick.

- Vi må se, hvordan han klarer det, og hvordan hans krop reagerer. Vi vil støtte ham (i rekordforsøget, red.), men førsteprioriteten er klubbens succes, siger træneren.

Kampen mellem Bayern og Mainz fløjtes i gang klokken 15.30.