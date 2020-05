I dybt chok over lækket video

Den tidligere Schalke 04-profil Max Meyer tager kraftigt afstand fra en lækket video af sin far på de sociale medier. Det skriver Bild.

Crystal Palace-spilleren er nemlig i dyb chok over en video, der i øjeblikket florerer på Twitter. I videoen vises Max Meyers far, Hans-Joachim Meyer, hvor han filmer sig selv, mens han kører bil, hvilket man må sige ikke er lovligt.

Unfassbar. Der Papa von Max Meyer dreht auf.



"Lambo bezahlt vom Pleiteklub" pic.twitter.com/0nSGQ6BDaO — Markus Schürmann (@magicmarkus1909) May 29, 2020

Vidoen er optaget i Gelsenkirschen, hvor den tyske storklub til daglig holder til. Undervejs i videoen siger Hans-Joachim Meyer følgende:

'Det bliver ikke bedre. Dejligt med en betalt Lamborghini fra konkursklubben (Schalke, red).'

Det er ikke min verden

Og disse ord falder ikke ligefrem i god jord hos sønnike, der mildest talt er chokeret over sin fars video på Twitter.

Faktisk tager den 24-årige tysker væsentlig afstand fra sin fars udtalelser, som han ikke mener hører hjemme i denne her verden.

Max Meyer tager kraftigt afstand fra sin far. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

- Jeg er netop blevet gjort opmærksom på en video fra min far. Jeg er dybt chokeret over videoen. Det passer på ingen måder ind i min verden og da slet ikke i den her tid. Faktisk passer den slet ikke på noget tidspunkt, siger Max Meyer ifølge Bild.

I økonomisk krise

De spydige udtalelser fra Max Meyers far kommer i en tid, hvor Schalke 04 er hårdt ramt rent økonomisk som en direkte konsekvens af coronapandemien.

Læs Tøffes dom over Superligaklubberne: Har du is nok i maven, David!

Den tyske storklub har tidligere under coronakrisen skabt overskrifter i medierne, da klubben angiveligt har været så hårdt medtaget rent økonomisk, at det i sidste ende kunne føre til en konkurs.

Derfor kan det for mange virke besynderligt, hvis klubben skulle have foræret en dyr Lamborghini til Hans-Joachim Meyer.

Rent spillemæssigt er Schalke også inde i en krise. I hvert fald har klubben ikke vundet i de seneste ti kampe i Bundesligaen. Siden den bedste tyske række startede op igen er det endda blevet til tre nederlag i træk.

Senest måtte man se sig slået af oprykkerne Fortuna Düsseldorf, der besejrede den tyske storklub med 2-1.

I øjeblikket er Schalke placeret på en niendeplads i Bundesligaen med 37 point efter de første 28 kampe.

Max Meyers Vater fährt durch Gelsenkirchen und plaudert aus dem Nähkästchen. pic.twitter.com/7Y86NRJ5av — WeSt0ns 4fro (@WestonsAfro) May 28, 2020

Se også: Nægtede lønfritagelse: Nu er han fyret

Se også: Runes utrolige selvmål: Det MÅ ikke ske

Se også: Storklub i kollaps