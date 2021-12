I spil til kæmpe hæder

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Jesper Lindstrøm skiftede i sommer fra Brøndbys danske mestre til tyske Eintracht Frankfurt, og efter et halvt år i klubben er han nu i spil til prisen som månedens unge spiller i Bundesligaen.

Her er han oppe mod Dortmunds Donyell Malen og Stuttgarts Hiroki Ito om prisen, som fans kan være med til at stemme på via prisens hjemmeside.

Her vil fansenes stemme vægte 40 procent, mens klubberne og eksperternes hver især vil vægte 30 procent.

Tidligere på sæsonen har Dominik Szoboszlai fra Red Bull Leipzig snuppet den to gange, mens Omar Marmoush fra Stuttgart har taget den en enkelt gang.

Her er hans første kasse:

På siden, hvor man kan stemme, bliver det fremhævet, at foruden den danske offensivspillers flotte mål mod Freiburg, så har han vist sig særligt stærk i arbejdet på banen, hvor han løbet 11,2 kilometer i gennemsnit i novembers kampe.

Dernæst leverede han hele77 procent i gennemførte afleveringer, som er pænt over de 69 procent, som han har ramt over hele sæsonen.

Der har i det hele taget været godt med ros af Lindstrøm på det sidste.

