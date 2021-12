I spil til megatransfer: Bayern reagerer

Erling Haaland er rygtet til flere Europas topklubber, men Bayern München afviser, at de skulle have interesse i Dortmunds målmaskine

Bayern München har efterhånden for vane at støvsuge Bundesligaen for de bedste spillere.

Mats Hummels, Robert Lewandowski og Mario Götze er eksempler med ældre dato, mens Dayot Upamecano og Marcel Sabitzer blev fravristet Leipzig i sommer.

Derfor kunne det være nærliggende at tro, at de tyske giganter også ville gå efter Erling Braut Haaland. Men nu afviser Bayern-direktør Herbert Hainer, at de vil jagte den eftertragtede Dortmund-angriber:

- Vi er ikke interesset i Haaland. Vi har allerede Lewandowski, siger han til tyske Sport1, og fortsætter:

- Lewandowski kan spille på samme niveau de næste par år. Vi er meget glade for at have ham, for han er garant for at lave mål.

Lewandowski topper også topscorerlisten i Bundesligaen med 19 fuldtræffere.

Hans norske konkurrent er med 13 scoringer på tredjepladsen. Han har dog døjet med skader i løbet af efteråret.

Efter sigende skulle Real Madrid være én blandt mange klubber, der er ude efter den norske bomber.

