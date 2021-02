- Ikke vaccineres tidligere end andre

Landsholdsspiller Thomas Delaney mener ikke, at fodboldspillere skal springe vaccinekøen over

I tysk fodbold er der delte meninger om køkultur.

Bayern Münchens betyrelsesformand, Karl-Heinz Rummenigge, mener, at spillerne kan være eksempler for tyskere, hvis de bliver vaccineret.

- Hvis en Bayern-spiller bliver vaccineret, vokser tilliden til befolkningen, siger han til Sport1.

Hos rivalen Dortmund er danske Thomas Delaney ikke interesseret i at springe køen over.

- Når min tid kommer, bliver jeg bestemt vaccineret. Men vi er ikke der endnu. Det går godt i vores corona-boble lige nu, siger han til tyske Ruhr Nachrichten.

- Det er vigtigt, at vi som fodboldspillere ikke lever i en anden verden. Fodbold er ikke så vigtigt.

- Vi skal bare vente på vores tid til at blive vaccineret, ligesom alle andre i verden. Min mening er meget klart, at vi ikke skal vaccineres tidligere end andre, siger Thomas Delaney.

Bayerns cheftræner mener, at spillerne skal vente med at blive vaccineret. Foto: Mohammed Dabbous/Ritzau Scanpix

Bayern Münchens cheftræner, Hansi Flick, er også af den overbevisning, at spillerne skal vente, til det bliver deres tur.

- Vi ved alle, at andre har førsteprioritet, og at vi skal vente. Det er vigtigt, at du først tager risikogrupperne, lød det fra træneren under klub-VM ifølge ntv.

