Indebrændt Bayern-stjerne: Jeg havde fortjent Ballon d'Or

Cristiano Ronaldo snuppede prisen som verdens bedste fodboldspiller i 2013 foran Lionel Messi; og det var hverken første eller sidste gang, men denne gang var det også for næsen af Frank Ribery.

Den franske kantspiller fik 23,36 procent af stemmerne, og dermed var han ikke langt efter Cristiano Ronaldo, som modtog 27,99 procent af stemmerne.

Efterfølgende har Bayern München-spilleren ikke lagt skjul på, at han var skuffet over resultatet, og en god håndfuld år senere er han stadig bitter.

- Jeg så mig selv som Ballon d'Or-vinderen. Det er sandheden.

- Selv i dag mener jeg, at jeg fortjente det. Jeg har stadig ikke fordøjet det. Jeg gjorde alt for at få den. Jeg havde et kryds i alle boksene.

- Jeg vandt alt, jeg kunne med Bayern. Jeg kunne ikke gøre det bedre. Jeg havde et meget, meget, meget stort personligt år, fortæller Frank Ribery til L'Equipe.

I 2012/13-sæsonen vandt Bayern München det tyske mesterskab, den tyske pokaltitel og ikke mindst Champions League. I løbet af sæsonen spillede franskmanden 43 kampe, hvor han scorede 11 mål og lavede 23 målgivende afleveringer.

Se også: Overgiver sig efter upassende homo-kommentar

Se også: Har smidt tøjet med Wozniacki: Før skammede jeg mig over min krop

Tennisdommer i skandalescene: Forsøger at hjælpe stjernen

Se også: Halep overrasker med skør forklaring efter chok-exit