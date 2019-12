Ingvartsen netter for tredje gang i Bundesligaen

For anden dag i træk var der en danskerscoring i Bundesligaen. Og for anden dag i træk var det et flot skud fra kanten af feltet med venstrebenet.

Marcus Ingvartsen scorede efter blot syv minutter til 1-0 for Union Berlin, som spillede 1-1 ude mod Paderborn.

Den tidligere FC Nordsjælland-angriber hamrede til bolden, som svævede i en flot bue over i det modsatte hjørne.

Det var tredje gang i denne sæson, at Ingvartsen fik scoret i Bundesligaen.

Fredag aften var det Robert Skov, der med sit venstreben kanonerede bolden i mål for Hoffenheim, der dog tabte 2-4 hjemme til Augsburg.

Lidt mere værdi endte der med at være i Ingvartsens scoring, da Union Berlin fik et enkelt point ud af anstrengelserne.

Paderborn-angriberen Kai Proger udlignede til 1-1 efter 33 minutter, og flere mål blev der ikke scoret i opgøret.

Ingvartsen blev skiftet ud efter 77 minutter.

Med det uafgjorte resultat har Union Berlin, der er oprykker i denne sæson, 20 point efter 15 kampe i midten af rækken.

Paderborn er placeret på sidstepladsen med blot ni point.

Se også: Klopp bekymret

Sender B.S. ud for at hjælpe Tøfting

Se også: Neymar lægger sag an mod Barcelona

- Det er op til Christian