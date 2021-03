Intern uro: Bombe lurer i storklub

Man skulle tro, at seks titler på 16 måneder giver en vis jobsikkerhed, men for Hansi Flick i Bayern München er stor sportslig succes ikke ensbetydende med, at han kan sidde roligt - eller at han har lyst til at blive siddende for den sags skyld.

Ifølge Bild ulmer balladen i den tyske storklub, hvor Hansi Flick er kommet på kant med sportsdirektør Hasan Salihamidzic.

Hansi Flick er angiveligt utilfreds med ikke at have den fjerneste indflydelse på klubbens transferstrategi, som den tidligere Bayern-spiller Hasan Salihamidzic styrer benhårdt fra sin position som sportsdirektør.

Luften mellem Hansi Flick (th) og Hasan Salihamidzic (to fra venstre) skulle være temmelig kølig. Foto: Jürgen Fromme/Ritzau Scanpix

Hasan Salihamidzic indtager en synlig rolle omkring bænken i forbindelse med Bayern Münchens kampe. Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Ritzau Scanpix

I spil til landsholdsjob

Sagen bliver ikke mindre kompliceret af, at 56-årige Flick selvsagt er blandt kandidaterne til jobbet som tysk landstræner, når Joachim Löw træder tilbage efter EM til sommer.

Det skulle være kommet Hansi Flick for øre, at Salihamidzic har lagt en føler ud hos Tysklands største trænertalent - RB Leipzigs Julian Nagelsmann - hvilket naturligvis ikke har bidraget positivt til fejden mellem de to.

Ifølge Bild er det således ikke umuligt, at Hansi Flick stopper efter sæsonen, selvom han ikke bliver tysk landstræner.

Enten fordi han bliver kylet ud, eller fordi han tager sit gode tøj og går.

Akkurat som han gjorde i Hoffenheim og som sportsdirektør i det tyske fodboldforbund, hvor han begge steder stoppede før kontraktudløb.

Karl-Heinz Rummenigge er en af Hansi Flicks støtter og kalder det vanvittigt at lade træneren gå før tid. Foto: firo/Sebastian El-Saqqa/Ritzau Scanpix

- Vanvittigt at lade ham gå

Klubbens bestyrelsesformand, Karl-Heinz Rummenigge, har efterfølgende kommenteret skriverierne.

- Det ville være vanvittigt at lade Flick gå tidligt. Jeg mener ikke, det vil være korrekt for DFB (Tysklands fodboldforbund, red.) at kontakte en træner, der har kontrakt til 30. juni 2023, siger Rummenigge til det tyske nyhedsbureau dpa.

Ifølge Bild er netop Rummenigge en af Flicks store støtter, men desværre for Bayern-træneren planlægger formanden at træde tilbage inden længe.

Hansi Flick overtog jobbet som cheftræner i november 2019, da NIko Kovac røg ud. Kontrakten med Bayern München løber frem til sommeren 2023.

