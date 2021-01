- Jeg fornemmede det lige fra starten

- Bo Svensson er et kæmpe trænertalent. Siden han stoppede som aktiv, har han tænkt som en træner, siger landstræner Kasper Hjulmand

Kasper Hjulmand fik 21 kampe i spidsen for Mainz i perioden 2014 til begyndelsen af 2015, så røg han ud.

Nu er det en af hans assistenter fra den tid, Bo Svensson, der står med opgaven at sikre overlevelse for Mainz i den tyske bundesliga.

Og den opgave, mener den danske landstræner, at Svensson sagtens kan løse.

- Jeg tror godt, Bo kan redde dem. Han er et stort trænertalent med en fremragende personlighed, han er meget nysgerrig på trænerfaget. Og så er det ingen ulempe, at han kender Mainz meget indgående.

Bo Svensson kan godt redde Mainz fri af nedrykning, mener landstræner Kasper Hjulmand, der har en fortid som træner i Mainz. Foto: Simon Hofmann/Getty Images

- Jeg synes, der er kvaliteter og potentiale i Mainz-truppen til at forny billetten til Bundesligaen, siger Kasper Hjulmand.

Bo Svensson var en af Hjulmands assistenter, da den nuværende landstræner i sommeren tiltrådte i Mainz. Svensson gik direkte fra banen til jobbet som assistent.

Siden har han stået i lære som U17 og U19 træner i Mainz og senest som cheftræner i Liefering.

- Jeg fornemmede lige fra starten, at Bo ville blive toptræner en dag. Han er flittig, intelligent og den type, der kan ringe kl. 22.30 for at diskutere en detalje fra aftenens Champions League-kamp, pointerer Kasper Hjulmand.

Mainz køber Bo Svensson fri for 11 mio. kr.

Derfor er Bo Bundesliga-klar: Troldmændenes lærling