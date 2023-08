Jens Stage i chok: Werder Bremen i kæmpe fadæse

Werder Bremen er højest overraskende færdige i den tyske pokalturnering efter blot en enkelt runde. Lørdag led Bundesliga-klubben et choknederlag til Viktoria Köln fra den tredjebedste række - Jens Stage spillede hele kampen.

Det undertippede hjemmehold vandt 3-2 takket være et sejrsmål i femte minuts overtid.

Det lignede på forhånd en ekspeditonssag for Werder Bremen, men modgangen ramte allerede efter 11 minutter, da Amos Pieper blev udvist. Dermed skulle gæsterne spille mere end 80 minutter i undertal, men alligevel lykkedes det Werder Bremen at bringe sig foran både 1-0 og 2-1. I sidste ende var det dog Viktoria Köln, der leverede en vaskeægte pokalsensation.

Til stor frustration for Jens Stage.

- Jeg har ingen ord. Opbakningen var der, og alle var klar, men præstationen var dårlig. Vi scorede to mål med blot 10 spillere på banen, men vi forsvarede os ikke som et hold. At indkassere tre mål er for mange, lyder det fra den danske midtbanespiller.

Mens Werder Bremen jokkede i spinaten, var der ingen slinger i valsen hos flere af de øvrige Bundesliga-klubber. Borussia Dortmund vandt 6-1 over TSV Schott Mainz, mens Bayer Leverkusen trumlede Teutonia Ottensen med 8-0.