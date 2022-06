Jens Stage skifter til Werder Bremen

Den 25-årige danske midtbanespiller Jens Stage skifter FCK og Parken ud med Werder Bremen og Weserstadion.

Det oplyser klubben på dens hjemmeside.

FCK og Werder Bremen er blevet enige om ikke at oplyse yderligere om vilkårene for kontrakten, f.eks. løn og kontraktlængde.

'Jens har spillet over 100 kampe for FC København og har også fået international erfaring. Med sin dynamik og aggressivitet kan han live spillet op på midtbanen,' skriver Stages nye arbejdsgiver.

'Han er fysisk stærk og er også ganske målfarlig. Vi er overbeviste om, at hans spil kan hjælpe os.'

På Twitter byder Werder Bremen ligeledes danskeren velkommen.

'Danskeren rejser til Zillertal (område i Tyrol, red.) med resten af holdet i morgen for at forberede sig til sæsonen,' skriver de bl.a.

Artiklen fortsætter under tweetet...

Jens Stage glæder sig naturligvis til den nye udfordring, det bliver at spille i Bundesligaen.

- Da jeg blev bekendt med interessen, stod det straks klart for mig, at jeg ville benytte denne mulighed. Jeg kan ikke vente med at træde ud foran fansene på stadion, siger han om skiftet.

Stage skiftede til FCK fra AGF i sommeren 2019. I 111 kampe blev det til 21 scoringer og 11 assists for Stage, der kronede sin københavner-karriere med et dansk mesterskab for en måned siden.

