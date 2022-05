Jonas Wind får Niko Kovac som cheftræner

Den danske landsholdsangriber Jonas Wind skal have Niko Kovac som cheftræner i de kommende sæsoner.

Wolfsburg har tirsdag hyret 50-årige Niko Kovac som træner frem til sommeren 2025.

Tidligere i karrieren har Niko Kovac været træner for Eintracht Frankfurt og Bayern München. Han har også været kroatisk landstræner. Senest var kroaten ansat som træner i Monaco, hvor han blev fyret i januar.

I 2019 vandt Niko Kovac The Double med Bayern München. Holdet sluttede som etter i Bundesligaen og vandt også pokalturneringen.

Som aktiv spillede Niko Kovac for en række fodboldklubber i Bundesligaen - heriblandt Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburger SV og Bayern München.

- Jeg er et barn af Bundesligaen, og jeg har stor lyst og motivation, siger Niko Kovac til klubbens hjemmeside.

Wolfsburg-direktør Jörg Schmadtke er glad for, at klubben kunne overtale Niko Kovac til at tage jobbet.

- Han er en træner, der kan udvikle Wolfsburg på længere sigt og bringe holdet videre, siger Jörg Schmadtke til klubbens hjemmeside.

Robert Kovac, der er lillebror til Nico Kovac, bliver assistenttræner i Wolfsburg.

I søndags - dagen efter sæsonens sidste kamp - meddelte Wolfsburg, at klubben stoppede samarbejdet med Florian Kohfeldt som træner efter gensidig aftale.

Wolfsburg sluttede sæsonen på 12.-pladsen i Bundesligaen.