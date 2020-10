Jubler over Yussuf-nyhed

Den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen er en populær skikkelse i tyske RB Leipzig, som også meget gerne vil holde på sit danske es.

Derfor har klubben lørdag forlænget aftalen med Poulsen med yderligere to år, så parterne har papir på hinanden frem til sommeren 2024.

Det meddeler Leipzig på Twitter og på klubbens hjemmeside, hvor nyheden afsluttes med ordene:

- Vi ser frem til mange flere år med vores yndlingsdansker!

Artiklen fortsætter under billedet..

Den tidligere Lyngby-spiller er i gang med sin ottende sæson for klubben i den østlige del af Tyskland.

Han kom til klubben, inden han var blevet 20 år, og mens klubben endnu blot var en ambitiøs klub fra tredjebedste række med Red Bull-millioner i ryggen.

Derfor er han også i dag en meget populær spiller blandt klubbens fans, ligesom han også ved flere lejligheder har båret anførerbindet på holdet.

I sine to første kampe for klubben i denne sæson har Poulsen leveret et mål og en assist.

Samlet er det blevet til 255 kampe for klubben inden lørdagens møde med Schalke 04, og han står noteret for 65 mål og 53 måloplæg.

For det danske landshold er han oppe på 45 kampe og syv mål.

