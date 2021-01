Juleønsket gik i opfyldelse

- Vi har haft nogle begivenhedsrige dage. Vi havde vores første kontakt juleaften.

Det afslørede Christian Heidel, bestyrelsesmedlem i Mainz 05 med ansvar for sport og strategi, da danske Bo Svensson tirsdag blev præsenteret som ny cheftræner i Bundesliga-klubben.

Og Heidel, der er tidligere sportsdirektør i klubben, fik altså sit store juleønske opfyldt. Et ønske, hvis opfyldelse angiveligt også var en del af hans accept af selv at vende tilbage til klubben i december. Det skriver tyske Sportschau.

- Bo er en meget vigtig brik i puslespillet. Han kender klubben. Han spillede her og havde to trænere, Jürgen Klopp og Thomas Tuchel, der tilhører creme de la creme. Vi er meget glade for, at han er tilbage. Han er kommet hjem, sagde Christian Heidel, der trods bundplaceringen langt fra kun har hentet en brandslukker.

Bo Svensson har således fået kontrakt til sommeren 2024.

- Kontraktperioden på tre og et halvt år relativt lang og gælder for begge ligaer. Vi vil starte et nyt projekt med Bo.

Heidel har som tidligere sportschef et indgående kendskab til Svensson. Og Svensson har et indgående kendskab til klubben efter syv sæsoner som spiller.

- Vi behøver ikke at forklare Bo noget om Mainz 05. Han ved, hvordan klubben hænger sammen, og hvordan vi ønsker at spille fodbold. Men vi har ikke hentet ham på grund af hans fortid her, men fordi han står for kvalitet, lød det fra Heidel.

- Bo har personlighed og selvsikkerhed til at overføre sin viden til holdet.

Heidel forudså tidligt, at Svensson en dag ville blive træner. Foto: ranz Kirchmayr/SEPA.Media /Getty Images

Heidel forudså tidligt, at Svensson ville blive træner.

- Som spiller kunne du allerede set, at han ville gå den vej. Det har jeg altid fortalt ham. På det tidspunkt gav jeg ham en kontrakt som træner for ungdomsafdelingen, fordi man kunne se, at ’her kommer endnu en 'Mainz-05-træner'.

- Jeg har altid sagt, at træneren er den vigtigste person i klubben.

Den danske cheftræner får sin loyale assistent, Mainz-fødte Babak Keyhanfar, med sig. Han har fulgt Svensson som assistent i klubbens ungdomsafdeling og videre til østrigske FC Liefering.

Klubbens tidligere træner, Martin Schmidt, vender tilbage som sportschef.

Mainz køber Bo Svensson fri for 11 mio. kr.

Derfor er Bo Bundesliga-klar: Troldmændenes lærling