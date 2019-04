Kæmpe Bayern-drama: Stjerner i slagsmål

Robert Lewandowski og Kingsley Coman røg i totterne på hinanden under torsdagens lukkede Bayern-træning, og der skulle hjælp fra flere holdkammerater til, før de to stjerner blev adskilt

De burde fejre sig selv og hinanden, men i Bayern München har der været ballade på bagkant af søndagens 5-0-ydmygelse af Dortmund.

Ved torsdagens træning røg to af klubbens stjernespillere, Robert Lewandowski og Kingsley Coman i totterne på hinanden. Og det i sådan en grad, at der angiveligt har været knytnæveslag involveret. Det skriver tyske Bild.

Det tyske medie beretter, at den nuværende Bundesliga-topscorer under en øvelse kom i nærkontakt med sin franske holdkammerat, hvorefter helvede brød løs.

Almindelig diskussion kunne ikke afslutte stridighederne, og så fløj de to profiler i kødet på hinanden.

Kort efter forsøgte kollegerne Jerome Boateng og Niklas Süle at vriste kamphanerne fra hinanden, men først da flere Bayern-spillere hjalp til, lykkedes det at annullere slåskampen.

Det hele foregik afskærmet for offentligheden, da Bayern skulle forberede sig til søndagens Bundesliga-møde med Düsseldorf og derfor trænede for lukkede døre.

Træningen fortsatte efterfølgende, men da denne tog sin afslutning, var der ingen kommentarer fra parterne til situationen.

Kingsley Coman var angiveligt impliceret i et slagsmål med holdkammeraten Robert Lewandowski under torsdagens træning. Foto: Ritzau Scanpix

Også tyske Sky Sport fortæller om hændelsen, men mangler ligesom Bild en forklaring efter den dramatiske hændelse.

Mediet, der har rettigheder til at sende Bundesliga-fodbold, har til gengæld pludselig fået et interessant punkt at fokusere på, når Bayern fredag skal afholde pressemøde forud for opgøret mod Düsseldorf.

Denne sæson har flere gange budt på negative historier for den sydtyske gigant, som i efteråret famlede voldsomt efter vanlig styrke og deraf ofte fik en hård medfart i medierne.

Undervejs - i oktober - arrangerede klubben sågar et spontant pressemøde, hvor man kritiserede pressens dækning af Bayerns præstationer.

- Vi vil fortælle jer, at vi ikke vil acceptere den seneste tids mediedækning, tordnede Bayern-boss Karl Heinz Rumenigge dengang.

I foråret blev det så bedre. Bayern-maskinen kørte som smurt, sejrene kom i hobetal og søndag blev titel-rivalerne fra Dortmund så pulveriseret på hjemmebane med 5-0.

Førstepladsen i Bundesligaen var pludselig også tilbageerobret, og så skulle man tro, at alt var godt.

Men nej ...

