Kæmpe dansk bedrift: Hyldet fra første sekund

Trods søndagens hjemmenederlag til Augsburg har danske Bo Svensson flyttet FSV Mainz 05 fra en nærmest håbløs position til en plads nærmere og nærmere på en redning i Bundesligaen.

Og fra mange sider, eksternt som internt, hyldes han for sin bedrift og sammenlignes med så berømt en forgænger som Thomas Tuchel.

’Hvad enten det bliver en 13. Bundesliga-sæson i træk eller nedrykning, så har Bo Svensson formået at inspirere klubbens fans på ny. Danskeren har fuldt ud gjort sig fortjent til den ros, som regnede ned over ham fra det øjeblik, han skrev under’, noterer den store avis, Frankfurter Allgemeine.

Avisen hæfter sig ved, at han har hentet ti point i fem forårskampe men ikke mindst ved måden, han har gjort det på. Og den beskriver, hvordan Svensson ved alle pressemøder sender kreditten videre til sine spillere og citerer ham:

- Den største impuls er kommet fra holdet. Der var bare nogen, der skulle skubbe stikket i dåsen.

Bo Svensson har sat stikket i dåsen i Mainz. Foto: Daniel Roland/DFL/Ritzau Scanpix

Venstrebacken Phillipp Mwene fortæller, hvordan følelsen ved at komme til træning er blevet en helt anden under den 41-årige dansker, der selv har spillet og været assistenttræner i Mainz.

- Alle ved, hvad de skal gøre, og der er en helt anden mentalitet bag det hele.

- Den mentalitet skal være der hver dag. Folk kigger ikke væk, hvis nogen tager lidt for løst på en øvelse. Der er fokus på hver eneste aflevering. Ingen spiller kan gemme sig. Dem, der er på banen, skal give 100 procent, forklarer han.

- Vores spil lever af intensitet og aktivitet, forklarer Bo Svensson. Foto: Thilo Schmuelgen/AFP/Ritzau Scanpix

På den måde minder Svensson om sin tidligere træner, Thomas Tuchel, der netop er skiftet fra PSG til Chelsea, mener avisen, og Bo Svensson modsiger den ikke.

- Vores spil lever af intensitet og aktivitet, det er det, jeg kræver i træningen. Vi har forskellige taktiske indslag, men der er sjældent pauser. Når spillet er i gang, har du altid et job, hvad enten det er offensivt eller defensivt, beskriver han sit koncept.

Han hyldes for at vende tilbage til ’Mainz-måden’ at spille og tænke fodbold på, men opfordrer selv til at spise brød til.

- Vi er på vej i den rigtige retning, men vi er stadig langt fra at nå vores mål, som han hele tiden minder omgivelserne om.

Mainz besøger fredag aften bundproppen Schalke 04.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bo Svensson var kandidat til trænerposten i AaB.

Sparker oprykningshelt ud

Pinlig nedtur: Kæmpe overraskelse

VAR er ikke problemet - det er dommerne

Opbakning til VM-boykot vokser

Drama: Nu er han anholdt