Kæmpe dansk succes: Skov og Stage bag Bundesliga-triumfer

De to tidligere FC København-spillere Robert Skov og Jens Stage skød begge med skarpt lørdag i Bundesligaen og var med til at sikre sejre til deres respektive mandskaber.

Med sin første scoring i sæsonen var Jens Stage medvirkende til, at Werder Bremen tog sæsonens første sejr i fjerde forsøg efter også at have tabt i pokalturneringen.

Midtbanespilleren stod for 2-0-målet på hovedstød i hjemmekampen mod Bo Svenssons Mainz, som endte med at få en øretæve på 4-0.

De tre point sender Werder op på den rare side af nedrykningsstregen, mens Mainz forbliver på et enkelt point.

Hjemmeholdet fik en perfekt start på kampen. Allerede efter to minutter fik Werder tilkendt straffespark, som Marvin Duksch omsatte til føring.

Stage udbyggede med pandebrasken otte minutter efter pausen, og inden for et minut små ti minutter før tid lukkede hjemmeholdet festen med to mål.

I Hoffenheim så Jonas Wind ud til at kunne gå til pause med et lille smil på læben efter at have leveret assisten til Wolfsburgs føringsmål.

Det lykkedes dog Hoffenheim at udligne lige før pausen i opgøret, hvor Joakim Mæhle også var med fra start hos gæsterne, mens Robert Skov kom ind for det hvidblusede hjemmehold. Det gjorde han efter en time og blev straks kampafgørende.

Skov tiltvang sig hovedrollen efter pausen. Først leverede han assisten til Maximilian Beiers føringsmål lige efter sin indskiftning, inden han selv cementerede sejren med målet til 3-1, der blev slutresultatet.