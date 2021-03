Kæmpe dansk succes: Tog kun 26 sekunder

Mainz kæmpede sig søndag væk fra nedrykningspladserne i den tyske Bundesliga.

Med en 2-1-sejr på udebane over Hoffenheim vekslede cheftræner Bo Svenssons mandskab en placering som nummer 17 under nedrykningsstregen til en 14.-plads.

Mainz havde i januar blot hentet seks point i 14 kampe, da danskeren blev hentet ind fra østrigske FC Liefering for at afværge nedrykning, og det har foreløbig vist sig at være en stor succes.

I 12 kampe under Svenssons ledelse har Mainz-holdet hentet 18 point.

Mod Hoffenheim bragte gæsterne fra Mainz sig foran allerede efter 26 sekunder, da Robert-Nesta Glatzel gjorde det til 1-0.

Hoffenheims amerikanske forsvarer Chris Richards tøvede for længe med bolden, hvilket Glatzel udnyttede til at bringe gæsterne i front.

Richards gjorde dog lidt af skaden god igen, da han fem minutter før pausen lagde op til Ihlas Bebous udligning til 1-1 for Hoffenheim.

Bolden var dog knapt givet op, før Mainz atter tog føringen, da Dominik Kohr headede gæsterne foran med 2-1.

Robert Skov startede på bænken for Hoffenheim, men fik de sidste 25 minutter på banen som indskifter.

Hoffenheim er placeret på en 11.-plads med 30 point, hvilket er seks point mere end Mainz på 14.-pladsen.

