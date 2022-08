Kæmpe drama: Slår klik for ham

Hele fire gange blev der givet et rødt kort, da Hamborg tabte fredag aften. Den ene udvisning kom efter en kortslutning, hvor Hamborgs Aaron Opoku sparkede sin modstander - se klippet her

Det var ét stort kaos, da Hamborg fredag aften mødte Darmstadt hjemme i 2. Bundesligaen.

Dommer Robert Schröder havde det røde kort op af lommen hele fire gange efter pausen. Det andet røde kort blev stanget ud til Hamborgs Aaron Opoku, efter det slog fuldstændig klik for ham.

Gæsternes Fabian Holland holdt fast og holdt fast i Opokus shorts, selvom bolden ikke var i nærheden. Ganske irriterende og da også til et klart gult kort, men Opoku valgte at svare igen ved at vende sig om og losse til Holland.

Se episoden og de tre andre røde kort i klippet øverst.

Dommer Robert Schröder havde en travl aften på kontoret, da han styrede løjerne på Volksparkstadion. Screendump: Viaplay

Allerede efter en lille time var Darmstadts Klaus Gjasula sendt tidligt i bad efter sit andet gule kort. De resterende tre røde kort måtte Hamborg have den tvivlsomme ære af at modtage.

Udover Opokus dumhed fik Ransford Königsdörffer direkte rødt for noget, der lignede en arm i ansigtet. Det var vel og mærke blot to minutter efter, at han ellers havde reduceret.

Det røde kort fik Hamborg-bænken til at gå amok, og så fik de minsandten endnu et rødt kort - denne gang til et stabsmedlem.

Hamborg tabte kampen 1-2, og traditionsklubben har derfor ni point efter fem kampe. Bedre ser det ud for Darmstadt, der topper den næstbedste tyske række med tre point mere.

