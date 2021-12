Kæmpe hæder til dansk komet

Jesper Lindstrøm er her, der og alle vegne i den tyske Bundesliga.

Skiftet fra Brøndby IF til Eintracht Frankfurt i sommer kører på skinner for den danske komet, og hans præstationer på grønsværen har ligget til grund for, at hans tyske arbejdsgiver befinder sig på en sjetteplads i rækken - med blot ét enkelt point op til de eftertragtede Champions League-pladser.

Den 21-årige landsholdsspiller har gjort sig positivt bemærket på den anden side af grænsen, og nu er der hæder til den unge mand, der har kælenavnet 'Jobbe'.

Bundesligaen har netop peget på fem unge stjerner, der har haft det store gennembrud i denne sæson, og danskeren er med på denne liste.

Jesper Lindstrøm er ikke andet end brandvarm i Bundesligaen. Her ses han i jubel efter en scoring. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix

En nøglefigur

Frankfurt har omstruktureret holdet efter stjernen André Silvas afgang i sommer. Her har Jesper Lindstrøm rakt hånden op.

Det tog dog lidt tid at vænne sig til de nye omgivelser for den unge komet, men da han faldt til, smittede det af på resultaterne.

Oliver Glasners mandskab har vundet seks af deres seneste syv Bundesliga-kampe, og 'Jobbe' har været nøglefigueren i disse trifumer.

Den offensive midtbanespiller scorede her fire kasser og assisterede to gange. Derudover bankede han to mål ind, da Frankfurt gik videre fra gruppespillet i Europa League.

Sammen med 'Jobbe' er disse spillere på den fornemme liste:

23-årige Lukas Nmecha fra Wolfsburg, Amine Adli på 21 år fra Bayer Leverkusen, 22-årige Nico Schlotterbeck, der spiller i Freiburg samt teenageren Joe Scally fra Borussia Mönchengladbach.

