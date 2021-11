Kæmpe hæder til dansk stjerne

Robert Skov har haft en svær sæson indtil videre, men i fredags fik han kickstartet sæsonen med fuld spilletid i 2-0 sejren over Hertha Berlin.

Ikke nok med det så var danskeren også involveret i begge Hoffenheim-scoringer, da det var ham, som stod for oplæggene til begge scoringer. Derudover var det første gang i sæsonen, at Robert Skov startede inde for Hoffenheim.

Hans gode præstation er nu også blevet belønnet med en plads på rundens hold hos det anerkendte tyske medie Kicker.

Robert Skov er på ugens hold i Kicker. Foto: Ritzau Scanpix

Det er første gang, at Robert Skov er en del af rundens hold i denne sæson, og han kan blære sig med at være på samme hold som blandt andre Robert Lewandowski og Thomas Müller.

Robert Skov fik også masser af ros fra sin cheftræner, Sebastian Hoeness, efter kampen.

- Jeg synes, han (Robert Skov, red.) har gjort det rigtig godt. Han er modig, haft mange gode aktioner frem i banen, lagt op til mål, skabt mange chancer med sin venstre fod og ikke mindst været stabil i defensiven, siger Sebastian Hoeness og fortsætter:

- Det var absolut en god præstation, og han var med til, at vi kunne levere sådan en kamp.

Robert Skov står hidtil noteret for seks scoringer og 14 oplæg i 69 Hoffenheim-kampe.

