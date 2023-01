Kæmpe kovending: Dropper han FCK?

Dropper Thomas Delaney hjemrejsen til FC København her i januar?

Det kunne tyde på det. For det ansete tyske fodboldmagasin Kicker skriver torsdag, at Thomas Delenay er på vej til en kort lejeaftale i foråret i Hoffenheim.

Sky Sport-reporteren Florian Petterberg har samme oplysninger. Han mener, at Delaney allerede har sagt ja til aftalen, men at der stadig forestår forhandlinger mellem Hoffenheim og Sevilla.

Ifølge Petterberg ligner det en transfer, der falder på plads, kort før transfervinduet smækker i.

Thomas Delaney er klar igen efter den skade, han pådrog sig mod Tunesien under VM. Han er dog i overskud i Sevilla, hvor han ikke er spilleren, der skal satses på.

Onsdag sad han på bænken, da Sevilla røg ud af den spanske pokalturnering.

Hoffenheim har allerede forstærket sig med Anthony Brooks, der er hentet i Benfica. Og nu skal den 31-årige danske landsholdsspiller styrke den centrale midtbane hos Hoffenheim.

André Breitenreiter, cheftræner for Hoffenheim, ser Thomas Delaney som en erstatning for Grischa Prömel, der arbejder på et comeback efter en brækket ankel. Han ventes ikke at være retur på topniveau før til marts.

Med sin erfaring fra Bremen og Dortmund skal Thomas Delaney ind og bringe stabilitet på Hoffenheim-midtbanen.

Thomas Delaney blev skadet mod Tunesien under VM, men nu er han klar igen. Det ser dog ud til at blive en lejeaftale i Hoffenheim. Foto: Lars Poulsen.

Udfordringen for Thomas Delaney i forhold til FCK-skiftet her og nu er, at han tjener en meget høj løn i Sevilla. Angiveligt i niveauet 35 mio. kr. om året.

En løn, FC København naturligvis ikke kan betale. Med en lejeaftale med Hoffenheim bevarer Thomas Delaney sin lønpakke i Sevilla, fordi det altid er den klub, der ejer spilleren, som betaler lønnen.

FCK-fansene kommer derfor måske til at vente til sommer med at få opfyldt drømmen om at få Thomas Delaney hjem på græs i Parken.

Hoffenheim er i dyb spillemæssig krise med blot én sejr de seneste 11 kampe. Holdet spillede tirsdag 2-2 mod Stuttgart og indtager nu 13. pladsen i Bundesligaen.

Går skiftet igennem, kan Thomas Delaney blive den fjerde dansker i klubben, der i forvejen råder over Robert Skov, Jacob Bruun Larsen og Kasper Dolberg.