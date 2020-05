Kæmpe nedtur for Zanka og co.

Mathias Zanka Jørgensen spillede blot en enkelt Bundesliga-kamp fra start, inden coronavirussen satte sæsonen på pause, men danskeren var en del af startopstillingen, da Fortuna Düsseldorf søndag lagde vejen forbi FC Köln.

Köln har præsteret flot under cheftræner Markus Gisdol, men Zanka kunne i det 41. minut se holdkammeraten Kenan Karaman bringe gæsterne i front.

Tyrkeren fandt plads i det lille felt, og angriberens afrettede afslutning strøg forbi Timo Horn i Köln-buret.

1-0 til Fortuna Düsseldorf var stillingen også ved pausen.

Så Köln måtte på jagt efter udligningen i anden halvleg, og efter en lille time fik Mark Uth et par gyldne muligheder. Angriberen sendte et indlæg på stolpen, men kom så først returbolden og blev nedlagt i feltet.

Straffesparket tog Uth sig selv af, men et svagt forsøg blev reddet af Düsseldorf-keeperFlorian Kastenmeier, og da Köln-spillerne ikke kunne blive enige om, hvem der skulle sparke til returbolden, løb chancen ud i sandet.

Og det kunne man så ærgre sig endnu mere over få minutter senere.

For her slog gæsterne et kontraangreb, der sluttede for fødderne af Erik Thommy, og fra venstre side af feltet drejede han bolden ind ved den fjerne stolpe. 2-0 til Düsseldorf.

Hjemmeholdet fik senere et par halve muligheder ved indskiftede Anthony Modeste, og selvsamme Modeste fik i det 88. minut bragt spændingen tilbage i opgøret. Angriberen steg til vejrs i feltet og headede bolden i mål.

Pludselig var spændingen tilbage i opgøret, og et minut inde i tillægstiden kom udligningen. Opskriften var igen et højt indlæg, og denne gang var detJhon Cordoba, der hoppede højest. Angriberen stangede kuglen i kassen til 2-2.

I slutminutterne jagtede Köln også det helt store comeback, men det sluttede med et enkelt point til begge hold.

Fortuna Düsseldorf har nu 24 point på 16. pladsen. FC Köln ligger nummer 11 med 33 point.