Kæmpe nedtur: Helt ude i kulden

'Det sku' vær' så godt, og så' det faktisk skidt!'

Sangen om Larsen passer perfekt på den situation, som Thomas Delaney er havnet i hos nedrykningstruede Hoffenheim.

For den 31-årige danske landsholdsspiller er havnet helt ude i kulden.

Han er ikke skadet, men simpelthen fravalgt til kamptruppen de seneste to kampe mod FC Köln og senest i lørdags mod Leipzig.

Fravalget sker af sportslige grunde, lyder meldingen fra Tyskland.

Det ligner et skifte hjem til Danmark og FC København til sommer for Thomas Delaney. Nu er han helt ude i kulden i Hoffenheim, og han har ingen fremtid i Sevilla. Foto: Jens Dresling.

Sagt med andre ord finder manager Pellegrino Matarazzo for øjeblikket ikke Thomas Delaney god nok til at være i kamptruppen hos Hoffenheim.

Men det er ikke, fordi Pellegrino Matarazzo ikke er tilfreds med danskeren. I sidste uge omtalte han Thomas Delaney i stærkt rosende vendinger på et pressemøde.

- Delaney gør et godt indtryk på træningsbanen. Han optræder meget professionelt, og jeg er meget glad for at have ham i klubben, sagde Hoffenheim-manageren.

Det er lidt af en sportslig nedtur, Thomas Delaney har oplevet, siden han i januar blev udlejet fra Sevilla til Hoffenheim i forårssæsonen. I jagten på mere stabil spilletid.

Det gik rimeligt i starten, hvor han fik kontinuerlig spilletid, men ikke siden 2. april, hvor han blev både indskiftet og udskiftet i anden halvleg i 2-1 sejren over Werder Bremen. Han nåede blot 14 minutter på banen.

Siden har han i de efterfølgende fire kampe kun været på bænken i én af dem. I de tre øvrige er han simpelthen blevet fravalgt af Pellegrino Matarazzo.

Thomas Delaneys manglende spilletid er dårligt nyt for landstræner Kasper Hjulmand, der ikke kan udtage ham til de forestående junikampe, når han er helt ude i kulden på sit klubhold.

Kasper Hjulmand får svært ved at udtage Thomas Delaney til de forestående landskampe i juni, fordi han er helt ude i kulden på sit klubhold. Foto. Lars Poulsen.

Det trækker op til stor dansk udskiftning i sommervinduet hos Hoffenheim. Lejesvendene Thomas Delaney og Kasper Dolberg har ingen fremtid i klubben, ligesom skadede Jacob Bruun Larsen også skal finde sig en ny arbejdsgiver i sommerpausen.

Delaney skal efter planen retur til Sevilla, men her vil klubben ikke beholde ham. De har sat et prisskilt i niveauet 18 mio. kr. Kasper Dolberg skal tilbage til Nice, hvor han har ét år tilbage af aftalen.

Dermed tyder alt på, at Robert Skov vil være eneste dansker i Hoffenheim, når den nye sæson skydes i gang. Robert Skov har til sommer ét år tilbage af sin kontrakt med klubben.

Robert Skov ventes at være den eneste dansker i Hoffenheim efter sommerferien.

Lige nu kæmper Hoffenheim en desperat kamp for overlevelse i bunden af Bundesligaen. Efter ét point i 12 kampe ramte holdet en stime på tre sejre i træk. Siden har de kun fået ét point i de seneste tre kampe.

Aktuelt er Hoffenheim ét point over den kritiske streg i Bundesligaen.