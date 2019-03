Kæmpe transfer officiel: Hentet for 600 mio.

Siden januar har der floreret rygter om, at Lucas Hernandez var på vej fra spanske Atletico Madrid til tyske Bayern München.

Og dem har der været hold i.

Bayern München har nemlig netop præsenteret den franske forsvarspiller på en femårig kontrakt, der træder i kraft fra sommeren 2019. Han koster dem 80 millioner euro, hvilket svarer til 600 millioner kroner. Det gør ham til det dyreste indkøb i Bundesligaen nogensinde.

- Jeg er meget glad for, at vi har været i stand til at hente en af de bedste forsvarsspillere i verden i form af verdensmesteren Lucas Hernandez. Lucas kan bruges både i det centrale forsvar og på venstre back. Derudover vil Lucas fortsætte vores tradition med fremragende franske spillere og styrke vores hold, fortæller tyskernes sportschef, Hasan Salihamidzic, om handlen.

Også Lucas Hernandez glæder sig over skiftet.

- I dag er en meget vigtig dag i min fodboldkarriere. Bayern München er en af de bedste klubber i Europa og verden. Jeg er stolt over, at jeg i fremtiden skal kæmpe om alle titler med Bayern. Jeg vil gerne takke Atléticos ledelse, trænere, mine holdkammerater og tilhængerne for tolv vidunderlige år. Atlético vil altid være en del af mig. Nu er jeg glad for at jeg tager det næste skridt i Bayern, fortæller Hernandez.

23-årige Lucas Hernandez har hidtil spillet 110 kampe for Atletico Madrid.

