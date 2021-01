Kæmpejob: Men takkede ikke bare ja

- Det har været en speciel dag, som jeg vil tænke tilbage på, men jeg tror, jeg skal have den lidt på afstand, før jeg kan fornemme udbyttet af alle de oplevelser.

Stemmen i telefonen er lige dele glad, stolt og træt, mens Bo Svensson efter møder, pressekonference, interviews og første træningspas kører hjem fra sin første, lange arbejdsdag som cheftræner i Mainz.

Eller Bundesliga-træner, som han selv bemærker det med et hørligt smil på stemmen.

Et kæmpe job og skulderklap for en træner, der stort set kun har stået i spidsen for unge spillere. Og så havde han alligevel sine overvejelser, før han takkede ja til buddet om at vende tilbage til sin tyske hjerteklub.

Og til en tillidstung kontrakt på tre et halvt år.

- Det er rart at få den tiltro, men det var der også enighed om. Hvis aftalen havde lydt på et år med option på et mere, så havde jeg ikke været den rigtige. Ikke med den måde, jeg arbejder på, og ikke som jeg ser, hvad der skal gøres i klubben.

- Du er nødt til at arbejde på længere sigt med strategiske valg for virkelig at kunne rykke noget, siger han og erkender i samme moment, at følelserne også spillede lidt med på dagen.

- Det er klart, at der er lidt ekstra af dem i forhold til enhver anden klub. Jeg har været her 12 år i diverse roller. Det er vel den eneste rolle, jeg ikke har udfyldt.

Den 41-årige dansker er den sjette Mainz-uddannede træner efter blandt andre Jürgen Klopp og Thomas Tuchel, og han vedkender sig da også arven.

- Det er klart, at jeg er inspireret af dem. Det ville da være dumt andet, når vi taler om to så store trænere og personligheder, siger Bo Svensson, der på pressemødet gik mere i detaljer om de værdier, de to i hans øjne har stået for, såvel menneskeligt som fodboldfagligt.

Dengang var Martin Schmidt træner og Bo Svensson hans assistent. I dag er de henholdsvis sportschef og cheftræner. Foto: Simon Hofmann/Bongarts/Getty Images

Også på den måde er jobbet stort.

- Men jeg var altså også rigtig godt tilfreds i FC Liefering, ikke mindst arbejdsmæssigt. Det var en utrolig positiv oplevelse.

- Men den lange kontrakt og de linjer, vi nu skal til at lægge i Mainz, fik det til at tippe over for mig.

Og så har han ikke længere 600 kilometer hjem til familien.

- Det talte selvfølgelig også. Det lå ikke i kortene, at de skulle flytte til Østrig, siger Bo Svensson og parkerer foran familiens hus.

Også på den måde er han kommet hjem.

