Kan blive historiens dyreste

Under normale omstændigheder er det spillerne, der handles for astrononiske summer i fodboldverdenen, men en 33-årig tysker lader til at kunne bryde med den tradition.

Yussuf Poulsens træner i RB Leipzig, Julian Nagelsmann, er således det allervarmeste bud på en ny chef i Bayern München, men hvis det skal komme på tale, kræver det en voldsom sum til hans arbejdsgiver.

Ifølge flere tyske medier heriblandt SPORT1 kræver klubben 30 millioner euro svarende til 225 millioner kroner for Nagelsmann, der regnes for at være verdens største talent inden for sit fag.

Skulle Bayern-toppen gå med til at betale prisen for træneren, så vil Nagelsmann være den suverænt dyreste træner til at skifte mellem to klubber. Ifølge tyske medier er Andre Villas-Boas' skifte fra FC Porto til Chelsea i 2011 den dyreste transfer i den kategori. Portugiseren kostede dengang det halve af prisen på tyskeren.

Julian Nagelsmann kom til RB Leipzig fra Hoffenheim i sommeren 2019 og er udstyret med en kontrakt, der gælder frem til 2023. Derfor er Bayern München nødt til at forhandle sig frem til en aftale med konkurrenten.

Ifølge SPORT1 skulle træneren selv være tændt på ideen og skulle allerede have luftet sine exit-planer internt i klubben, hvilket naturligvis kan have en negativ indvirkning på prisen set med Leipzig-briller. Mandag eftermiddag skriver Bild, at Bayern München allerede er enige med Julian Nagelsmann om vilkårene i en kontrakt.

Trænersædet i Bayern München bliver ledigt, fordi Hansi Flick har meddelt, at han forlader klubben efter sæsonen. Han forventes at snuppe den ledige post som tysk landstræner, når Joachim Löw stopper efter EM til sommer.

Også Tottenham er meldt interesseret i Nagelsmann, og den løsning skulle RB Leipzig angiveligt foretrække for at slippe for at skulle forstærke en direkte konkurrent i Bundesligaen. Spørgsmålet er, om den kriseramte London-klub kan friste en tysk træner, når Bayern München står på spring.

Bayern München fører Bundesligaen med syv point ned til netop RB Leipzig og Julian Nagelsmann med tre kampe tilbage af sæsonen.