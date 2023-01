Kan købes fri for en slik

Man kan være i tvivl om Hoffenheim havde tjekket statistikkerne, da de lejde Kasper Dolberg i Nice - for han blev præsenteret med en guitar med ordene 'ready to rock'

Ready to rock!

Det var med de ord og et billede af en guitar, at Hoffenheim præsenterede lejemålet med Kasper Dolberg.

Et kikset halvår i Sevilla er nu byttet ud med et nyt lejeophold i den tyske Bundesliga.

En karriere skal finde sin vej tilbage på sporet.

Men der har ikke været meget rock over det, den 25-årige angriber har præsteret på banen det seneste år.

Det har været ren nedtur at følge fra sidelinjen.

Derfor kan man være i tvivl om, om Hoffenheim tænkte sig grundigt om, da klubben præsenterede den 25-årige dansker.

Kasper Dolberg er udlejet for anden gang i denne sæson. Efter et kikset halvår i Sevilla, er han nu i Hoffenheim. Foto: Hoffenheim

Ét år uden ligamål

For mål har i sandhed været en mangelvare for Kasper Dolberg, der fik sit gennembrud i Ajax og siden solgt for 153 mio. kr. i 2019 til Nice.

De rene fakta tal afslører, at Kasper Dolberg ikke har scoret et ligamål i åbent spil i snart et år. Seneste scoring i åbent spil var 9. januar sidste år i 3-0 sejren over Brest. Siden scorede han 14. januar på et straffespark.

Efterfølgende har han spillet 18 kampe i Ligue 1, La Liga og Champions League uden at komme på scoringstavlen.

Retfærdigvis skal det siges, at han scorede for det danske landshold mod Frankrig i september.

Hoffenheim har fulgt Kasper Dolberg siden 2019, hvor klubben var med i opløbet om at købe ham i Ajax. Men den tyske bundesligaklub trak sig, da prisen blev for høj.

Kasper Dolberg har ikke scoret et ligamål i et år. Foto: Jens Dresling

Koster 'kun' 75 mio. kr.

Nu kan Hoffenheim måske lave en god forretning, hvis Dolberg leverer varen de kommende måneder. Tyskerne har sikret sig en frikøbsklausul i lejeaftalen med Nice.

Frikøbsklausulen ligger angiveligt på 75 mio. kr. som Hoffenheim kan indløse til sommer, men det kræver, at Dolberg viser de kvaliteter, han kom frem på i Ajax for år tilbage.

Kasper Dolberg har kontrakt med Nice frem til sommeren 2024. Alt peger mod, at angriberen under alle omstændigheder skal sælges i sommerens transfervindue.

Kasper Dolberg kan få sin uofficielle debut for Hoffenheim på fredag i en træningskamp, hvor holdet møder Jonas Wind og Wolfsburg.

Den officielle debut kan komme 21. januar mod Union Berlin, når Bundesligaen tager hul på anden del af sæsonen.

