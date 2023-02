Kan misse topbrag: Vil hellere redde liv

'Nogle mennesker påstår, at fodbold er et spørgsmål om liv og død. Det er en holdning, der skuffer mig. Jeg kan forsikre dig at fodbold er meget, meget vigtigere end det.'

Sådan lyder et berømt Bill Shankly-citat, men heldigvis deler RB Leipzig-profilen Willi Orban ikke den opfattelse, som Shankly vist også sagde med et godt glimt i øjet ...

Willi Orban har sagt ja til at få foretaget en stamcelledonation, selv om forsvarsspilleren dermed risikerer at sidde ude af Bundesliga-topbraget mod Union Berlin på lørdag.

Det fortæller den ungarske fodboldspiller i et interview med Bild.

- Jeg var aldrig i tvivl. Det er en mulighed for at redde et andet menneskes liv, og det kræver endda utrolig lidt af mig. Jeg håber virkelig, at min stamcelledonation kan være med til at helbrede patienten fuldkomment, siger Leipzig-spilleren til den tyske avis.

Tak for bidraget ... Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

Willi Orban registrerede sig i 2017 hos Tysklands center for knoglemarvsdonorer, DKMS, og nu er der altså en patient, der er et match og har brug for en donation.

Fodbold i anden række

Indgrebet foretages efter planen i løbet af onsdag, og herefter skal en donor normalt forholde sig i ro i cirka 10 dage, skriver Bild.

Dermed er lørdagens topbrag mod Union Berlin i alvorlig risiko for stopperen, der endnu ikke har misset en Bundesliga-kamp denne sæson.

Willi Orban understreger, at han gerne vil spille kampen og vil gøre alt for at blive klar, men fodbolden kommer i anden række i dette tilfælde.

RB Leipzig er på fjerdepladsen i Bundesligaen, mens Union Berlin overraskende ligger til på andenpladsen inden weekenden.

Den tyske Bundesliga-klub har officielt meldt ud, at man støtter 100 procent op om Willi Orbans beslutning.

