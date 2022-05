Kaos i storklub efter triumf: Nu skrider præsidenten

Præsident, økonomidirektør, sportsdirektør, træner. Hertha BSC risikerer at skulle finde nye folk til alle vigtige pladser

Det var et lettelsens suk, der strømmede hele vejen fra Volksparkstadion i Hamborg til Hanns-Braun-Straße i Berlin, mandag, da Hertha BSC sikrede sig endnu en sæson i Bundesligaen med 2-0 over HSV.

Men det har været en lang sæson for hovedstadsklubben med danske Oliver Christensen i målet, og det er ikke alt, der fungerer efter planen.

Hverken sportsligt eller administrativt.

Tirsdag er der pressemøde.

Sportsdirektør Fredi Bobic afvikler, og det bliver med nyheden om, at klubpræsident siden 2008, Werner Gegenbauer ikke genopstiller ved den kommende generalforsamling 29. maj.

Werner Gegenbauer i oktober 2020. Foto: Jörg Carstensen/AP/Ritzau Scanpix

Årsagen er megadårlig kemi med storinvestor og entreprenør Lars Windhorst, hvad sidstnævnte da heller ikke har forsøgt at lægge skjul på tidligere.

- Jeg er meget uenig med chefen for præsidiet og hans følgere. Det er på tide, vi vender skuden. Jeg forventer, vi oplever positive resultater efter en ny begyndelse. Noget der også er brug for i toppen, sagde han for nylig med slet skjult henvisning til Gegenbauer.

Ingo Schiller fortsætter heller ikke. Han har været i klubben i mere end 20 år. Først som administrerende direktør og siden medlem af bestyrelsen som økonomidirektør siden begyndelsen af årtusindet.

'Hvor er alle mine penge?'

Men heller ikke han har et varmt forhold til Lars Windhorst mere. Det havde de ellers tidligere, og det var Schiller, der stod bag Windhorsts entré i 2019, hvor han opkøbte ikke færre end 64,7 procent af aktierne i klubben og siden har lagt 374 millioner euro – svarende til næsten 2,8 milliarder kroner.

Windhorst tillod sig for nylig at gå direkte i flæsket på Schiller og offentligt spørge, om der var nogen, der kunne fortælle ham, hvad der rent faktisk skete med alle de penge, han løbende har pøset i klubben.

Felix Magath er en levende legende i tysk fodbold med store meritter som både spiller og træner. Foto: Ronny Hartmann/AFP/Ritzau Scanpix

Og så er der Felix Magath. Legenden der blev hentet til, da overlevelsen skulle sikres efter to fyringer i den netop overståede sæson. Magath fik hevet tre sejre og en uafgjort hjem i de sidste otte kampe – samt den samlede sejr over sin hjerteklub, Hamburger SV.

Men han svarede kryptisk, da han efter sejren søndag blev spurgt til fremtiden.

- Ich werde nach Hause gehen und Holz hacken, kom det.

- Jeg tager hjem og hugger noget træ.

Apropos tidligere storspillere i Bundesligaen. Fredi Bobic.

Sportsdirektørens ankomst fra Eintracht Frankfurt sidste sommer blev set som et stort skridt i den rigtige retning efter hans succes med spillerkøb som Ante Rebic og Luka Jovic. Men han har slet ikke været i stand til at fortsætte i Hertha og har fået stor kritik for sammensætningen af truppen.

