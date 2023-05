Kaster håndklædet i ringen: Liga-boss erkender nederlag

Den tyske ligaforening i fodbold, DFL, fik ikke held med at få de nødvendige stemmer til et forslag om at sælge en ottendedel af medierettighederne i Bundesligaen og 2. Bundesligaen.

DFL havde håbet på omgående at kunne blive styrket med et beløb svarende til 15 milliarder kroner mod at give investorerne 12,5 procent af indtægterne for salg af medierettigheder - hovedsageligt rettighederne til at vise kampene på tv eller stream - i en periode på mindst 20 år.

Ud fra værdien af ligaens nuværende tv-aftale ville investoren få et afkast på mindst 50 procent i løbet af 20 år og sandsynligvis meget mere. Seks forskellige investorer havde erklæret sig interesseret i tilbuddet.

Annonce:

Det krævede et ja fra to tredjedele af de i alt 36 klubber i Tysklands to bedste rækker for at få forslaget vedtaget. Det blev dog kun til 20 ud af de nødvendige 24 ja-stemmer. 11 klubber sagde nej, mens fem undlod at stemme på onsdagens topmøde i Frankfurt.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters, dpa og AFP.

DFL-bestyrelsesformand Hans-Joachim Watzke, der også er administrerende direktør i Borussia Dortmund, erkender valgnederlaget.

- Arbejdet med forslaget slutter i dag. Sådan er demokratiet, siger han på et pressemøde.

Forslaget fra DFL har mødt stor modstand i fanmiljøet i Tyskland. Foto: Thilo Schmuelgen/Ritzau Scanpix

DFL ønskede en økonomisk indsprøjtning, fordi ligaforeningen anser den som nødvendig, hvis Bundesligaen ikke skal tabe for meget terræn til andre store ligaer som Premier League, La Liga og Serie A, hvor udenlandske investorer flittigt pumper penge i ligaer og klubber.

Det var kun cirka en sjettedel af det enorme beløb, der i første omgang ville blive pumpet ud i de tyske klubber, mens resten skulle bruges til DFL-bestemte fodboldinvesteringer.

DFL-forslaget er blevet mødt med stor modstand i det tyske fanmiljø, og der har været protestbannere til kampe i hele Tyskland i de seneste uger.

Annonce:

Et ja til investorer i ligaen vil være et integritetsbrud på de tyske fodboldværdier, mener fansene.

De frygter blandt andet, at en øget kommercialisering øger afstanden mellem klubber og fans.

I værste fald frygter de tyske fans, at et ja til DFL-forslaget i sidste ende ville være begyndelsen på enden af 50+1-reglen i tysk fodbold.

Den regel sikrer, at moderklubben altid vil have 50+1 procent af stemmerne i de enkelte klubber, hvorfor eksterne investorer reelt kan holdes uden for indflydelse.

Folkevognsklubben Wolfsburg og medicinalindustriklubben Bayer Leverkusen er blandt undtagelserne for reglen.

Fansene har også pointeret, at billige billetpriser er med til at sikre, at 'fodbold er for alle' i Tyskland i modsætning til for eksempel Premier League, hvor billetpriserne mange steder er så høje, at trofaste, lokale fans og yngre mennesker ikke har råd til at gå til kampene.