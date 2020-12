Kaster sig over cannabis

De var med til at gøre Tyskland til verdensmestre i fodbold i 2014, og selv om André Schurrle har indstillet sin aktive karriere, er han og Mario Götze på vej med et nyt samarbejde.

Denne gang er det også 'græs', de vil samarbejde om. Sådan da.

For det tyske medie Bild skriver, at Schurrle og Götze er på vej ind i en helt ny industri, nemlig cannabis-industrien.

Mediet fortæller, at de to sammen med en hel stribe af store og internationale navne er ved at kaste penge i et nyt startup, der skal positionere sig på cannabis-markedet i Tyskland og Europa.

Den gruppe hedder Sanity Group, og en talsmand bekræfter ifølge Bild, at Götze investerer i projektet, mens André Schurrle også er på vej ind.

Men Sanity Group har ikke et ønske om at få flere til at ryge hash og tage stoffer, men har i stedet fokus på cannabidiol, et ikke-psykoaktivt stof i hamp-planten.

Det bruges som lægemiddel flere steder og siges at være godt mod mod betændelse og til lindring af smerter.

I Danmark er lægemidler med cannabidiol allerede godkendt til behandling af visse sygdomme.

Mario Götze spiller i dag i hollandsk fodbold hos PSV.

Af andre kendte på vej ind i det nye startop er blandt andre Will.I.am fra Black Eyed Peas, skriver Bild.

