Klar Bayern-melding: Vi tager The Treble

Tiltroen til træner Hansi Flick og succesholdet Bayern München er skyhøj hos ledelsen, efter at storklubben tirsdag aften sikrede sig endnu et tysk mesterskab.

Med en pokalfinale mod Bayer Leverkusen på vej og et godt udgangspunkt i Champions League - som dog ikke er genoptaget - er det helt på sin plads at drømme om 'The Treble' i det sydtyske.

Det udtaler præsident Hainer Herbert ifølge mediet fussball.news til tyske Sky.

- Det her mandskab har muligheden for at vinde 'The Treble'. Det kræver altid en smule held, men den individuelle kvalitet har vi, siger han til Sky.

- Og det, som Hansi Flick har skabt med mandskabet de seneste seks måneder, er af høj klasse.

- Vi er i pokalfinalen og i Champions League med et ben i kvartfinalen: Vi har alle muligheder, og jeg har ufattelig stor tiltro til mandskabet.

Flicks arbejde med Bayern-holdet har høstet store roser, efter at han tiltrådte som træner i stedet for Niko Kovac, der blev fyret i november.

Målene er altid høje

Efter en hård start for Flick, som midtvejs i sæsonen kunne se Bayern nede på syvendepladsen, er det gået støt fremad.

Og hvis Champions League genoptages, har holdet en 3-0-sejr i ottendedelsfinalen ude mod Chelsea med i bagagen til returopgøret i München.

- Det her er Bayern München. Målene er altid høje. Men vi har taget første skridt, siger træner Hansi Flick ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Pokalen er næste mål. Champions League kan man ikke planlægge. Det kan altid afgøres i kun en kamp. Derfor må vi være topfitte på netop det tidspunkt.

Selv om Bayern måtte fejre klubbens 30. mesterskab foran et næsten tomt stadion, var humøret højt hos spillerne, efter at 1-0-sejren over bundklubben Werder Bremen var en realitet.

Det gjaldt også for Robert Lewandowski, der med 31 mål i 29 bundesligakampe denne sæson har været en absolut profil.

- Vi har vist, at vi er det bedste hold i Tyskland, siger han ifølge AFP.