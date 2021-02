Klar med Delaney-belønning

FC København har i de seneste transfervindue hentet et par tidligere profiler hjem fra udlandet, men klubbens fans må sandsynligvis væbne sig med tålmodighed, hvis de håber på at se Thomas Delaney i den hvide trøje igen.

Borussia Dortmund vil nemlig forlænge med den danske midtbanekriger. Det skriver mediet Sport Bild.

Thomas Delaneys nuværende kontrakt står til at udløbe om halvandet år, i sommeren 2022. Men står det til Borussia Dortmund, bliver den altså forlænget, inden han kan forlade klubben.

Den tyske storklub hentede Thomas Delaney fra ligakonkurrenterne Werder Bremen for knap to og et halvt år siden, og siden er det blevet til 71 kampe. I sidste sæson og i den igangværende sæson har FC København-favoritten døjet med nogle skader, men på det seneste har han igen været fast inventar i Dortmunds startopstilling.

Senest spillede den 29-årige midtbanekriger 120 minutter i Borussia Dortmunds pokalsejr over SC Paderborn tirsdag aften, og i weekenden fik han også fuld tid med et mål til følge i en ligasejr over Augsburg.

Foruden Thomas Delaney har klubben ifølge Sport Bild tilbudt kontraktforlængelser til reservemålmand Marwin Hitz samt højre back Felix Passlack.

