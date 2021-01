Klar til at smadre egen transfer-rekord

Hvad gør man, når man har set sig lun på en norsk målmaskine med et enormt prisskilt om halsen?

I tilfældet Chelsea skriver man en stor check - for man gider ikke at vente på, at en frikøbsklausul træder i kraft.

Det skulle i hvert være sagen i forhold til Erling Haaland, der til dagligt scorer mål på samlebånd for Borussia Dortmund.

Det skriver The Athletic.

Ganske vist vil der efter sæsonen 2021/22 komme en frikøbsklausul på den brandvarme nordmand, så han kan erhverves for 75 millioner euro, hvilket i runde tal svarer til 560 millioner danske kroner.

Men det vil Chelsea ikke vente på.

De har ifølge The Athletic en plan om at slå til allerede efter denne sæson - og det kommer til at koste.

Stenrige Chelsea har ganske vist beregnet, at den aktuelle coronasituation gør det opportunt at handle til sommer.

Men Dortmund har ingen planer om at skille sig af med Haaland, selv om de jo kan få et tilbud, der er for godt at sidde overhørig.

Fyret!

Men så skal Chelsea nok slå klubrekorden for overgangssummer. Eftertragteligt.

Den kom i hus i sensommeren, da Kai Havertz blev erhvervet i Bayer Leverkusen for 80 millioner euro - ca. 595 millioner kroner.

Men mon ikke vi skal op i nærheden eller over 100 millioner euro (745 millioner kroner), hvilket vil sende Erling Haaland ind på alletiders top-10 over verdens dyreste fodboldspillere.

Haaland ligger i øjeblikket nummer to på topscorerlisten i Bundesligaen med 12 scoringer i 11 kampe.

I hele sin tid i Dortmund er han noteret for 35 scoringer i lige så mange kampe.

