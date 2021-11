Klistrer vanvittigt prisskilt på Haaland

Hvis en klub ønsker at købe Erling Braut Haaland, skal der hostes op med op til 300 millioner euro. Det svarer til 2,2 milliarder danske kroner.

Det vurderer den tyske spilleragent Volker Struth, som blandt andre repræsenterer fodboldspillerne Timo Werner og Toni Kroos.

I onsdagens udgave af Sport Bild siger Volker Struth, at han forventer, at en udenlandsk klub næste år køber den 21-årige norske landsholdsangriber.

- Jeg tror, at transferen vil ske i 2022. Haaland har en frikøbsklausul. Den fulde pakke med løn i fem år og agentsalær vil nok have en værdi i omegnen af 250 til 300 millioner euro, siger Volker Struth.

Den største transfersum, en spiller er solgt for, er 222 millioner euro, som Paris Saint-Germain betalte for FC Barcelona-angriberen Neymar i 2017.

Haaland, som lige nu er ude med en skade, kom til Borussia Dortmund i januar 2020 fra østrigske Red Bull Salzburg. Han har kontrakt med Dortmund indtil sommeren 2024.

Agenten udelukker, at en anden tysk klub - eksempelvis Bayern München - kommer til at hente Haaland på grund af de store summer.

- Selv hvis Bayern München havde pengene, ville klubben ikke gøre det. Helvede ville bryde løs, hvis en spiller tjente 50 millioner euro, siger Volker Struth.

Han regner ikke med, at Haaland kun går efter pengene, men også de sportslige ambitioner og mulighed for at vinde titler.

- Han vil ikke kun beslutte sig baseret på penge. Ti procent mere eller mindre vil ikke bestemme det, siger Volker Struth.