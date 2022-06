Klub-boss bekræfter stjernens skifte

Sadio Mané skal spille for Bayern München, fortæller tyskernes sportsdirektør Hasan Salihamidzic

Det har længe været en offentlig hemmelighed, og fredag bekræftede Bayern München også transferen.

Sydtyskerne køber verdensstjernen Sadio Mané i Liverpool. Det fortæller sportsdirektør Hasan Salihamidzic ifølge tyske Sky Sports' reporter Torben Hoffmann.

- Ja, han kommer, lyder ordene fra Bayerns sportsdirektør, da han ankom til München Lufthavn fra Liverpool.

Senegaleseren bliver handlet for 35 millioner pund - svarende til 303 millioner danske kroner - skriver Sky Sports.

Efter seks sæsoner i Liverpool ville 30-årige Mané gerne videre, og det kommer han nu. Han er en af verdens bedste offensive spillere og har scoret 120 mål for Liverpool i 269 kampe.

Det er både blevet til et Champions League-trofæ i 2019 og Premier League-mesterskab året efter.

Jürgen Klopp har allerede fundet afløseren. Det bliver uruguayanske Darwin Nunez, som klubben hentede tidligere på ugen i Benfica.

Den 22-årige bomber er hentet til Merseyside for et beløb, der ventes at havne på 745 millioner kroner.

Liverpool præsenterer ny topangriber - se ham bombe mål ind for Benfica

