Klubben bekræfter: Fyret for homofobi

Hertha Berlin har valgt at fyre målmandstræner Zsolt Petry, efter at han er kommet med kommentarer, der strider imod klubbens værdier.

Det meddeler Bundesliga-klubben selv på sin hjemmeside.

For nylig udtalte ungarske Zsolt Petry sig til mediet Magyar Nemzet i hjemlandet, hvor han kritiserede Leipzig-målmanden Peter Gulacsi støtte til LGBT-samfundet. Her sagde han blandt andet følgende:

- Størstedelen af det ungarske samfund er ikke enig i Peter Gulacsis liberale opfattelse af regnbuefamilier. Som atlet ville jeg fokusere på fodbold i hans sted og ikke formulere nogen holdning til offentlige og socialpolitiske spørgsmål.

- Jeg ved ikke, hvad der kunne have fået Peter til at støtte homoseksuelle, transvestitter og andre kønsidentiteter. Jeg ville ikke have stukket hånden i den hvepserede.

Samtidig kaldte han indvandrere til Europa for kriminelle og hævdede, at Europa var i moralsk nedgang.

Det har nu fået konsekvenser for Zsolt Petrys job i Hertha Berlin. Klubben har således fyret ham med øjeblikkelig virkning, og de skjuler ikke, at det er på grund af målmandstrænerens kommentarer, som er blevet opfattet som homofobiske og fremmedfjendske.

- Efter flere bemærkninger fra målmandstræner Zsolt Petry i et interview med den ungarske avis Magyar Nemzet, som klubben oprindeligt var uvidende om, og efter intense interne drøftelser og konsultationer, har Hertha-bestyrelsen besluttet at fritage Zsolt Petry fra sine opgaver med øjeblikkelig virkning, skriver Hertha Berlin.

