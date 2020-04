Kometen har det bedst med Delaney

Den norske komet Erling Haaland, der skiftede succesen i Salzburg ud med en tilsvarende i Dortmund, nyde tilværelsen i den tyske storklub.

Men den bare 19-årige angriber har midt i virakken også fundet sig en støtte i den tyske storklub - og det er danske Thomas Delaney.

Det fortæller Erling Haaland til Dortmunds hjemmeside, da han bliver spurgt om, hvem han har det bedst med i klubben

- Jeg tror det er Thomas Delaney. Vi taler næsten det samme sprog, jeg kan tale norsk med ham. Derfor er det Thomas, siger Erling Haaland i en Q/A, hvor det også fremgår, at hans store fodbold-idoler er Cristiano Ronaldo og Zlatan Ibrahimovic.

Foto: Patrik Stollarz/Ritzau Scanpix

Erling Haaland nåede at score ni mål i Bundesligaen inden ligaen blev suspenderet på grund af corona. I øjeblikket venter Bundesligaen på grønt lys fra myndighederne i forhold til, hvornår de igen må spille fodbold.

Bundesligaen er i princippet klar til at lade bolden trille fra 9. maj, da man har udarbejdet en udførlig plan for, hvordan en kamp skal afvikles inden for rammer, der vil gøre smittefaren så minimal som muligt - naturligvis uden tilskuere på tribunerne.