Kommenterer dansker-skifte: - Mere kontakt med Trump

Jacob Bruun Larsen er i løbet af den forgangne uge blevet kædet sammen med et skifte til Eintracht Frankfurt i både danske og tyske medier.

Det forlød således i Ekstra Bladet forleden, at Dortmund var villige til at sælge den unge dansker for et beløb i omegnen af 30 millioner kroner, mens flere tyske medier ligeledes rapporterede om Frankfurts interesse i den 21-årige fløjspiller.

Jacob Bruun Larsen er ikke på vej til Frankfurt, ifølge Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc. Foto: Leon Kuegeler/Ritzau Scanpix

Sportsdirektøren i Dortmund, Michael Zorc, afviser imidlertid, at der skulle være skifte undervejs for Jacob Bruun Larsen lige foreløbig.

- Jeg læser en masse rygter om vores spillere for tiden - Jacob Bruun Larsen bliver på permanent basis kædet sammen med Frankfurt. Jeg har i øjeblikket mere kontakt med Donald Trump end nogen personer fra Eintracht Frankfurt, lyder den skarpe udtalelse fra Zorc ifølge Ruhr Nachrichten.

Dortmund-sportsdirektøren afviste i samme ombæring, at Paco Alcacer - som rygtes til Valencia - er på vej til at forlade klubben.

- Der bliver nødt til at være noget på bordet først.

Jacob Bruun Larsen sad på bænken hele kampen, da Dortmund i dag slog Augsburg 5-3, i en kamp, der fremover vil blive husket som supertalentet Erling Hålands hattrick-debut.

