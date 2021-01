Du kan opleve Real Madrid direkte i aften - Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

En af Tysklands største fodboldklubber kan være på vej ud af Bundesligaen.

I hvert fald ser vejen til overlevelse nu endnu mere dyster ud for Schalke 04, efter at klubben onsdag aften led et potentielt kostbart nederlag på 1-2 på hjemmebane i Gelsenkirchen.

Et nederlag er i sig selv slemt nok for Schalke, som for nylig hentede sin første sejr i næsten et år. Men at det var de direkte nedrykningskandidater fra FC Köln, som snuppede de tre point, gør det kun værre.

Schalke havde ellers udlignet og var på vej mod et point, men i tillægstiden afgjorde Jan Thielmann opgøret og forværrede Schalkes krise.

Med nederlaget er Schalke fortsat sidst i den bedste tyske række med syv point for 17 kampe. Nu er der otte point op til Köln, som ligger på den gode side af nedrykningsstregen med 15 point for samme antal kampe.

Det gik galt for Schalke første gang efter en halv time.

Schalke-målmand Ralf Fährmann viftede ikke et hjørnespark ordentligt væk, og bolden faldt ned for fødderne af Dominick Drexler.

Midtbanespilleren, som havde et ultrakort ophold i FC Midtjylland i 2018, hamrede bolden ind blandt venner og fjender, og forsvarsspilleren Rafael Czichos pandede den i mål.

Det kunne være gået helt galt seks minutter senere, da Kingsley Ehizibue slap fri, men det skrøbelige Schalke-mandskab slap denne gang med skrækken.

Heldet var med Schalke i begyndelsen af anden halvleg, hvor Ozan Kabak blev reddet af stolpen, i en situation hvor han var tæt på at score selvmål.

Og i stedet slog værterne til i den anden ende, da bolden tilfældigt havnede hos Matthew Hoppe, som udlignede med et fladt spark.

Schalke stod højt på banen og blev straffet i tillægstiden. Thielmann havde oceaner af plads i højre side og sendte med et hårdt spark bolden forbi Fährmann med kampens sidste scoring.

Landsholdsmålmand Frederik Rønnow, der er udlejet fra Eintracht Frankfurt, så hele kampen fra Schalkes bænk.

Også Mainz 05 er i stor nedrykningsfare efter et nederlag på 0-2 til Wolfsburg tirsdag. Holdet, der trænes af danske Bo Svensson, har syv point og er næstsidst i ligaen.