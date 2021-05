Kræver rekord-transfer for dansk træner

Bo Svensson har haft er forrygende halvår som træner i den tyske klub Mainz.

Den danske træner tog klubben fra en placering som nedrykker til en midterplacering i den tyske Bundesliga, og det er ikke gået ubemærket hen.

Men eventuelle bejlere skal ikke forvente en forhandlingsvillig sportsdirektør i Mainz, hvis de ringer til Christian Heidel.

Det fortæller han til Kicker.

- Det betyder noget for Bo at arbejde i Mainz. Familien fortsatte med at bo her, da han var i Liefering, og han har en forbindelse til denne by. Derudover vil vi ikke lade ham gå, medmindre vi bliver tilbudt en ny transferrekord for salg af trænere, lyder det fra den 57-årige sportsdirektør.

Foto: Daniel Roland/Ritzau Scanpix

Bo Svensson blev i oktober sat i forbindelse med det ledige sæde i FC København, men sådan skulle det ikke gå.

I januar var der så bud efter ham fra den tyske Bundesliga, og siden har han ikke set sig tilbage.

Den danske træner har i øvrigt en fortid som træner i østrigske FC Liefering, der er en del af RB-koncernen.