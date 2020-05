Kritiseres for 'arrogant' interview: Her er sandheden

Erling Braut Haaland har savnet at spille fodbold under coronapausen, og lørdag markerede han Bundesligaens genstart med en scoring i Borussia Dortmunds 4-0-sejr over Schalke 04 i det tyske Revierderby.

At tale med journalister er dog tilsyneladende ikke noget, nordmanden har savnet.

Efter 4-0-sejren gav Erling Braut Haaland et interview, som han efterfølgende er blevet kritiseret stærkt for på de sociale medier.

Her skriver flere, at den norske stjerne fremstår arrogant, uforskammet og respektløs i et ellers ganske harmløst interview med tysk tv.

Den del af samtalen, der florerer klip af og som kritiseres, forløb således:

Efter sidste fløjt gik du og holdkammeraterne ned til 'Den Gule Mur', som var tom i dag. Hvorfor gjorde I det?

- Hvorfor ikke?

Ville I sende en besked?

- Ja.

Vil du dele den besked?

- Til fansene.

De er alt for Borussia Dortmund?

- Ja

Sandheden er dog, at den norske teenagesensation havde brugt tid på at tale fyldestgørende med tysk tv, inden spørgsmålet om Den Gule Mur fik ham til at klappe i som en østers.

Se videoen i toppen af artiklen og vurder selv, om Haaland er arrogant eller ej:

Erling Braut Haaland har taget Bundesligaen med storm siden sin ankomst fra RB Salzburg. Den norske angriber er med lørdagens scoring nu oppe på 13 mål i 12 kampe.

Tyske jubelkys: Forbudt men ikke strafbart

Se også: Kys vækker opsigt

Se også: Genfødt - men med skår i glæden

Se også: Wunderbar! Ren opvisning