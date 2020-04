Kun 17 dage til topfodbold

Bundesligaen satser på at starte op igen den 9. maj, og den bedste tyske række kan blive genoptaget med et brag, når Borussia Dortmund og Schalke 04 tørner sammen i et vaskeægte Ruhr-derby.

Tilskuere vil ikke få adgang til stadion, og derudover vil alle kampe i Bundesligaen være underlagt strenge krav fra myndighederne, så man holder smittefaren på et absolut minimum, skriver Der Spiegel.

Ifølge avisen er der blevet udarbejdet en rapport på 41 sider, der beskriver, hvordan spillerne og øvrige deltagere skal opføre sig.

I dokumentet står blandt andet, at der ikke må tages holdfotos, at maskotter ikke er velkomne, og at spillerne ikke må give hinanden hånden før og efter kampen. Omklædningsrummet kan benyttes, men kun i mindst mulige omfgang, og spillerne skal tage bad derhjemme og selv vaske deres tøj.

Hver klub må medbringe otte medlemmer fra trænerstaben, og andre klubfolk som direktører, bestyrelsesmedlemmer og sportschefer er også velkomne, men ikke mere end ti personer sammenlagt.

Medarbejderne på de TV-stationer, der har adgang til kampene, skal inden de møder op have udfyldt et spørgeskema om mulige symptomer på coronavirus.

Der må maksimalt opholde sig 126 personer på stadion i forbindelse med en kamp.

