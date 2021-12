Kun én klub vil have Haaland

Erling Braut Haaland vil nok være det varmeste navn på transfermarkedet til sommer, og stort set samtlige af verdens største klubber har på rygtebasis allerede været meldt interesserede i den norske målmaskine.

Borussia Dortmunds direktør Hans-Joachim Watzke vil imidlertid kun bekræfte interessen fra én klub: de spanske giganter Real Madrid.

Det gør han i en liveudsendelse hos Bild ifølge SPORT1.

- Jeg ved kun med sikkerhed, at Real Madrid er meget interesseret i ham.

- Jeg kunne også nævne 25 andre klubber nu. Men det ved jeg med sikkerhed, lyder det fra Dortmunds administrerende direktør ifølge SPORT1.

Samtidig opfordrer klubbossen imidlertid Haaland til at overveje, om et ekstra år i Borussia Dortmund ikke vil være godt for hans udvikling som fodboldspiller.

21-årige Haaland har spillet snart to år i Borussia Dortmund, der købte den norske bomber fra RB Salzburg.

I den tid er det blevet til imponerende 76 fuldtræffere på blot 75 kampe, heriblandt 19 mål på 16 kampe i denne sæson.

