Kyniske Bayern straffer Leipzig i vildt opgør

Julian Nagelsmann har taget på sin tidligere arbejdsgiver. Lørdag vandt Bayern München-træneren for anden gang i sæsonen, da hans mandskab mødte RB Leipzig.

Første gang - i september - endte det 4-1, men denne gang var det tættere. Bayern tog på hjemmebane en 3-2-sejr og fortsætter dermed kursen mod endnu et mesterskab.

Sydtyskerne har ni point ned til Dortmund på andenpladsen, som dog kan reducere det til seks, hvis det ender med en sejr i topkampen mod Bayer Leverkusen søndag.

Yussuf Poulsen startede på bænken for Leipzig og blev skiftet ind med cirka ti minutter tilbage af den ordinære spilletid.

Bayern kom foran allerede efter 12 minutter efter en brøler i Leipzigs forsvar. Corentin Tolisso opsnappede bolden, da man i Leipzigs bagkæde forsøgte at spille den rundt.

Robert Lewandowski afsluttede, og skuddet blev pareret ud til Thomas Müller, som nemt kunne score.

Men efter målet vågnede Leipzig op, og cirka midtvejs i første halvleg var der afkast. Andre Silva udlignede til 1-1 efter en hurtig omstilling.

Ti minutter senere så Thomas Müller ud til at have gjort det til 2-1 med hovedet, men efter et VAR-tjek blev målet trukket tilbage, fordi Robert Lewandowski blev vurderet til at have begået frispark i opspillet.

Lewandowski gjorde dog skaden god igen ved lige før pausen at score.

Leipzig kom godt ud til anden halvleg, og der blev hurtigt udlignet igen. Efter en flot aflevering i dybden af Konrad Laimer kunne Christopher Nkunku med en tør afslutning gøre det til 2-2.

Christopher Nkunku jubler efter sin scoring. Foto: MICHAELA REHLE/Ritzau Scanpix.

Men glæden varede ikke længe for gæsterne. Et par minutter senere straffede Bayern igen en Leipzig-bommert.

Igen førte et højt Bayern-pres til en skidt aflevering i gæsternes bageste geled. Bolden endte ved Serge Gnabry, som med lidt held vippede bolden ind.

Leipzigs Josko Gvardiol ramte bolden, så den gik i nettet, og kroaten blev derfor noteret for et selvmål. Leipzig kastede alt frem i slutfasen, men udligningen udeblev altså.

Tidligere lørdag vandt Eintracht Frankfurt 3-2 over Stuttgart. Jesper Lindstrøm blev noteret for en assist, da han sendte det hjørnespark ind i feltet, som Frankfurts Evan Ndicka scorede på i syvende minut. Hverken Wahid Faghir eller Nikolas Nartey var med for Stuttgart.

Jacob Bruun Larsen fik de sidste små 10 minutter på banen, da Hoffenheim tabte 0-2 til Bo Svenssons Mainz.