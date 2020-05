Kys vækker opsigt

1 af 11 Dommeren Deniz Aytekin tjekker målnettet med ansigtsmaske på. Det sker inden Borussia Dortmunds kamp hjemme mod Schalke 04. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

2 af 11 Efter kampene i Bundesligaen bliver Borussia Dortmunds spillere sædvanligvis hyldet af endetribunen Die Gelbe Wand, men lørdag sørgede Dortmund-spillerne selv for hyldesten foran den ikoniske fantribune. Foto: Pool/Reuters

3 af 11 Journalisterne holdt også god afstand og var iført masker på pressetribunen under Dortmunds kamp hjemme mod Schalke 04. Foto: Pool/Reuters

4 af 11 RB Leipzigs Yussuf Poulsen interviewes med afstand efter kampen. Journalisterne får ikke lov til at komme tæt på bundesligaspillerne. Foto: Pool/Reuters

5 af 11 Schalke-spilleren Salif Sane ærgrer sig efter Dortmunds mål til slutresultatet 4-0. Den største sejr i et Revierderby er på 10-0. Det var 20. oktober 1940, hvor Schalke ydmygede lokalrivalerne. Man skal tilbage til 1966 for at finde den seneste Dortmund–sejr over Schalke på fire mål. Foto: Pool/Reuters

6 af 11 Dortmunds Thomas Delaney spillede sin første fodboldkamp i mere end et halvt år hjemme mod Schalke. Den danske landsholdsspiller blev skiftet ud midt i anden halvleg og gjorde sig bemærket med flere gode aktioner og et gult kort. Det var dog ikke for denne nærmest vandrette tackling. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

7 af 11 Alle kampboldene er afsprittet før kampene i Bundesligaen, og de bliver det løbende hos bolddrengene, når bolden er ude af spil. Foto: Pool/Reuters

8 af 11 Helt tomme er de store fodboldarenaer i Tyskland ikke. Det Tyske Fodboldforbund har regnet ud, at der skal cirka 239 personer til at afvikle en bundesligakamp, som vises i tv. Personerne er fordelt således: 122 personer er spillere, trænere, dommere, sundhedsstab og tv-folk omkring banen. 4 er bolddrenge. Der er 113 personer på tribunerne, heriblandt 30 journalister, klubbosser, dommerobservatører, sikkerhedsfolk, stewards og kamerafolk. Foto: Pool/Reuters

9 af 11 En medarbejder fra Røde Kors tager temperaturen på en fotograf, der skal ind og tage billeder til kampen mellem Hoffenheim og Hertha Berlin. Foto: Thomas Kienzle / Pool/Ritzau Scanpix

10 af 11 Robert Skov og Jacob Bruun Larsen og resten af Hoffenheims mandskab fik lørdag ørerne i maskinen. Her er Hertha Berlin netop kommet foran 3-0. Den 20–årige brasilianer Matheus Cunha lavede et vidunderligt solomål, som blev fejret med mindre afstand end anbefalet. Foto: Pool/Reuters