Lå på gulvet i to timer: - Min mor måtte made mig

Den norske fodboldspiller Ingrid Syrstad Engen var chokeret over den hårde træning, der mødte hende i Tyskland. En dag, hun kom hjem, måtte hendes mor hjælpe hende med at få mad

Træninger i tyske klubber eller med tyske trænere er kendt for at være hårdere end mange andre steder. Spørg bare Brøndby-spillerne, da Alexander Zorniger var på Vestegnen.

De hårde træninger er den norske fodboldspiller Ingrid Syrstad Engen også blevet udsat for. Den 21-årige midtbanespiller skiftede inden sæsonen fra LSK Kvinder i Norge til tyske Wolfsburg, hvor Pernille Harder også spiller.

Og det var noget af en omvæltning, nordmanden oplevede lige efter skiftet. De første to uger beskriver hun som noget af det fysisk hårdeste, hun nogensinde har oplevet.

'Det hele toppede, da vi i uge to fik besked om at møde op med løbesko i skoven om eftermiddagen i 36 graders varme efter en hård morgentræning. For at gøre en lang historie kort - træningen endte med, at jeg næsten udslettede mig selv, ikke kunne klare at køre bilen tilbage, og da jeg omsider kom hjem, blev jeg liggende på stuegulvet i to timer, mens min mor måtte made mig'.

Sådan beskriver Ingrid Syrstad Engen de første oplevelser i Wolfsburg i et blogindlæg på det norske netmedie Toppserien.

Træningen i Wolfsburg var noget anderledes end i norske LSK. Foto: Jens Dresling

Nordmanden understreger, at hun ikke vil skræmme spillere fra at skifte til den tyske Frauen Bundesliga, og at den høje træningsmængde var nøje planlagt af klubbens trænerteam.

Wolfsburg med både norsk og dansk islæt på holdet fører lige nu ligaen med 12 sejre og en uafgjort i 13 kampe og har tre point ned til Hoffenheim. Ingrid Syrstad Engen har spillet 17 kampe for klubben og scoret to mål.

Ingrid Syrstad Engen (til venstre) i selskab med blandt andre Pernille Harder:



