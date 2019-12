Lårskade holder Frederik Rønnow ude i seks uger

Køb adgang til at se VM for klubhold med Liverpool lige her.

Frederik Rønnow kommer til at sidde ude i de kommende seks uger med en lårskade.

Det meddeler den tyske fodboldklub Eintracht Frankfurt tirsdag på sin hjemmeside.

Bundesligaklubben oplyser, at Rønnow pådrog sig skaden i højre lår i søndagens liganederlag på 0-1 ude til Schalke 04.

Den danske landsholdskeeper, der spillede ligakampen mod Schalke helt til ende trods skaden, kommer i første omgang til at gå glip af Frankfurts to sidste ligakampe i år.

Frankfurt, som onsdag tager imod FC Köln i Bundesligaen, forventes at have reservemålmanden Felix Wiedwald i buret.

Den tyske klub råder også over den rutinerede keeper Kevin Trapp, og han kan måske inden længe gøre comeback.

Trapp er lige vendt tilbage fra en skulderskade, og det har været i den periode, at Rønnow har stået fast for Frankfurt.

Rønnow sad i sidste sæson meget på bænken for den tyske klub, mens det var Trapp, der var førstevalg i målet.

Frankfurt oplyser også, at midtbanespilleren Lucas Torro er ude med en skade i den kommende tid. Spanieren forventes ukampdygtig i tre til fire måneder.

