Lagde du mærke til det? Storklub satte fokus på en vigtig sag

Med særlige markeringer fra Borussia Dortmund og tilbagevendte Sébastian Haller gik det hele op i en højere enhed, da han efter et halvt års kamp mod kræft scorede sit første mål for den tyske storklub på den officielle World Cancer Day

Da Sébastian Haller lørdag eftermiddag scorede sit første mål i Dortmund-trøjen, resulterede den forløsende scoring i vild jubel blandt den tyske storklubs tilhængere på tribunerne og ikke mindst den 28-årige franskmands holdkammerater.

Sebastian Haller spiller nu med et par særlige støvler, hvor der står skrevet 'F*ck Cancer'. Foto: Ritzau Scanpix/KAI PFAFFENBACH

Overvandt testikelkræft

Franskmanden, der blev hentet til Dortmund i sommer, fik umiddelbart efter sit skifte konstateret testikelkræft. Men efter en lang og hård kamp mod kræften er Haller nu endelig tilbage. Efter mere end otte måneders fravær fra grønsværen og opslidende kræftbehandling.

Og i sit comeback var det iført specielle støvler med den mundrette besked: 'F*uck cancer' - og det var, lige hvad han gjorde.

Hans reelle debut fandt sted i januar i Dortmunds 4-3-sejr over Augsburg, men med sit mål lørdag den 4. februar på Signal Iduna Park bidrog Haller for første gang til Dortmunds målscore, da klubben bankede Freiburg med 5-1.

- Jeg har ventet på den her dag, siden jeg kom til klubben. Jeg er bare så glad (...) Da jeg scorede, føltes det, som om der var ild i hele stadion. Det gav os alle et kæmpe energiboost, fortalte Sébastian Haller efter 5-1-sejren til pressen ifølge Bulinews.com. Foto: Ritzau Scanpix/Sascha Schuermann

Særlig markering

For det ikke skal være løgn, er førnævnte dato også kendt som World Cancer Day, hvilket klubben også markerede med en særlig detalje.

Både før kampen og i pausen blev der nemlig sat en ekstra, lille bue på midtercirklen som et symbol på en kræftknude. Netop for at skabe opmærksomhed omkring den forfærdelige sygdom.

'Kræft, og i særdeleshed testikelkræft, er et tabubelagt emne, der sjældent tales om og bringes frem i samfundet – især blandt mænd. For at holde dette vigtige emne i søgelyset og øge mænds bevidsthed om sygdommen, dens tidlige opdagelse og behandling, sætter Borussia Dortmund fokus på sygdommen med særlige initiativer,’ lød det i et skriv på klubbens hjemmeside.

Dortmund ligger på tredjepladsen i Bundesligaen med 37 point.

